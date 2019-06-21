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Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanlarıyla buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3)- "CHP adayının, 1994 yılında teslim aldığımız zihniyetin çok daha geri çok daha ilkesiz çok daha beceriksiz bir modeli olduğunu, bu kişiyi yakından tanıyan, sözlerindeki tutarsızlıkları tespit eden herkes biliyor. Cumhurbaşkanı olarak bizim şahıslarla işimiz olmaz. Bizim tüm mücadelemiz, bu şehr-i İstanbul'un bir daha benzer bir felakete maruz kalmaması için"- "İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek, demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı yapıyorum"- "Şu anda değişik illerden, teşkilatlarımızın yoğun bir çabasıyla İstanbullu hemşehrilerimizi otobüslerle İstanbul'a getiriyoruz"

21 Haziran 2019 Cuma 21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP adayının, 1994 yılında teslim aldığımız zihniyetin çok daha geri çok daha ilkesiz çok daha beceriksiz bir modeli olduğunu, bu kişiyi yakından tanıyan, sözlerindeki tutarsızlıkları tespit eden herkes biliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, söz verdiklerini, "Batıda ne varsa doğuda da o olacak. Kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak." dediklerini hatırlatarak, bu verdikleri sözü de yerine getirdiklerini belirtti.

Bu hizmetin aynen devam ettiğini dile getiren Erdoğan, "Biz duramayız, bize durmak yakışmaz ve tavsiye ederim Güneydoğu'ya gitmeyenler bir Güneydoğu'ya gitsinler. Delik deşik ettikleri evleri, o kazdıkları hendekleri... Hendekleri kimin kazdığını biliyorsunuz. Terör örgütü PKK. Şu anda onun siyasi temsilcisinin hangi parti olduğunu biliyorsunuz. Bunlar, benim o canım vatan topraklarını delik deşik ederek, oralarda evlerin altında tüneller açmak suretiyle, o insanlara yaşam hakkını zehir ettiler." dedi.

Kayyum tayinleri ile bütün oralarda evleri sıfırdan inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Şu anda Diyarbakır'ı tanıyamazsınız. Bakıyorsunuz üç gidiş, üç geliş... Ayrıca yerel gidişleri falan, geceleri pırıl pırıl, böyle bir şehir inşa ettik. Suriçi'ne girdiğiniz zaman, Suriçi bambaşka. Tarihi kaleyi ele aldık aynı şekilde. Dicle nehrinin kenarına piknik alanlarını inşa ettik. Orada hem Dicle'yi seyret hem de ailece orada pikniğini yap. Bunları yaptık. Niye? Kürt de olsa o benim kardeşim. O da insandır, hizmet etmek benim görevimdir. Çünkü biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Dolayısıyla hizmetkar olmanın gereği de budur. Bu adımları attık, atmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir seçimlerinde birleştirme tutanaklarında 30 bini, hukuksuz sandık kurulu başkanlarında 212 bini bulan şüpheli bir durumun ortaya çıktığını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi iki aday arasındaki fark 13 bine inmişti. YSK bu durum karşısında seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçim yenilemesi sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesine mahsus değildir. Pazar günü İstanbul halkı, önümüzdeki 5 yıl boyunca, kendisini yönetecek büyükşehir belediye başkanını seçecek. Bu ülkenin akademisyenleri, iş adamları, sanatçıları, sporcuları, kanaat önderleri olarak sizler, İstanbul'u yönetmek için kimin gerçekten hazırlığı, projesi, birikimi olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Bu şehrin sorumluluğunu, İstanbullunun emanetini layıkıyla taşıyacak aday bellidir. Bu noktada ben sizlerin basiretine ve ferasetine güveniyorum. İstanbul'un geleceği en isabetli kararı, özellikle geleceğine yönelik vereceğine yürekten inanıyorum.

Çevrenizde şayet CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi'ne veya diğerlerine oy veren vatandaşlarınız varsa, İstanbul'un istikbali ile ilgili kanaatlerinizi onlarla paylaşmanızdır. Biz de İstanbul'u 1994 yılında hangi şartlarda teslim aldığımızı, hangi zorluklarla bugünlere getirdiğimizi unutmadık. Ama genç kuşak bunları bilmiyor."

CHP adayının, 1994 yılında teslim aldıkları zihniyetin çok daha geri çok daha ilkesiz çok daha beceriksiz bir modeli olduğunu, bu kişiyi yakından tanıyan, sözlerindeki tutarsızlıkları tespit eden herkesin bildiğini ifade eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak bizim şahıslarla işimiz olmaz. Bizim tüm mücadelemiz, bu şehr-i İstanbul'un bir daha benzer bir felakete maruz kalmaması için." dedi.

1994 öncesinde İstanbul'da ve Ümraniye'de CHP'nin belediyeyi yönettiğini hatırlatan Erdoğan, "Ümraniye çöplüğü patladı, 39 kişi orada öldü. Ama biz, o çöplüğü spor tesislerine dönüştürdük göreve geldikten sonra. Farkımız bu. Bizim bütün çabamız, dünyanın göz bebeği bu şehri, emin ve ehil ellerde yoluna devam etmesi içindir. 23 Haziran'ın bu noktada hayırlara vesile olmasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Büyükelçi İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın yanı sıra sanatçılar Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl, Burhan Çaçan, Mustafa Keser, Mustafa Topaloğlu, Coşkun Sabah ve Bülent Serttaş da programa katıldı.

Programın açılışında Dünya Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu da bir konuşma yaptı. Kapıcıoğlu, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti.

(Bitti)


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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 21:56
  1. CHP
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. oy
  4. seçim

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