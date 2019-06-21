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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarıyla buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "İstanbul'a yaptığımız çok şey var ama yapacağımız çok şeyler var. İnşallah Boğaz'ın altından üç katlı bir tüp yapacağız yine aynı şekilde. Hem oradan otomobiller geçecek hem de raylı sistem geçmek suretiyle yine Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağız"- "Bütün bunlar büyükşehir seçimlerinde bir tarafta bakıyorsunuz Binali Bey, öbür tarafta şu anda Beylikdüzü'nün işte belediye başkanıydı CHP'nin adayı şu anda. Binali Bey'le bu kişi mukayese edilebilir mi?"

21 Haziran 2019 Cuma 21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'a yaptığımız çok şey var ama yapacağımız çok şeyler var. İnşallah Boğaz'ın altından üç katlı bir tüp yapacağız yine aynı şekilde. Hem oradan otomobiller geçecek hem de raylı sistem geçmek suretiyle yine Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde iş insanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "25 yıldır belediye sizde. Ne yaptınız?" şeklindeki söylemlere değindi.

Bu sözü söyleyebilmek için bir insanın "bakar kör" olması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Her şeyden önce ilk belediye başkanlığında geldiğimde İstanbul, çöp dağlarıyla İstanbul'un nasıl pislikler içerisinde olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Kısa bir zamanda İstanbul'u bu çöp dağlarından nasıl temizlediğimizi de sizler biliyorsunuz. Birinci yılın sonunda, Cemal Reşit Rey Salonu'nda uluslararası bir toplantı ki bu dünya çevreciliğine aittir o da Habitat 2 Zirvesi yapıldı ve o zirvede sonuç bildirgesine şu girdi; 'dünyanın en temiz şehri İstanbul'." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul susuzdu"

Bunun çalışarak başarıldığını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bütün bu noktada attığımız adımlarla, yaptığımız çalışmalarla İstanbul'u o zaman pırıl pırıl hale getirdik. Bitmedi, İstanbul, susuzdu. Adeta bir vaha... Bu hale gelmişti ve küvetlere su dolduruyorduk, benzin istasyonlarından benzin alır gibi su alıyorduk ve o bidonları getirip küvetlere dolduruyorduk. Bunu hep beraber yaşadık. Şöyle hafızamızı yeniden tazeleyelim ama şu anda 30 yaşındaki bir genç, 31 yaşındaki bir genç acaba o çöp dağlarını bilir mi? O susuzluğu bilir mi? Bilmez. Hava kirliliğini bilir mi? Onu da bilmez. Biz Istranca dağlarından 140 kilometre dağları delerek Terkos'a suyu getirdik. Dağları deldik. Onunla da kalmadık, 210 kilometre Melen'den Ömerli'ye suyu getirdik. Onunla da kalmadık Boğaz'ın altından tüpleri yaptık ve bununla da karşılıklı deplase olması için olur ya Anadolu Yakası'nda susuzluk olursa Avrupa Yakası'nda olursa Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na pompalamak ki İstanbul susuz kalmasın. Bunu da biz başardık."

İzmir'in de susuzluk problemini kendilerinin çözdüğünü aktaran Erdoğan, "Gördes Barajı'nı inşa ettik ve İzmir'e suyu getirdik. Bakın şu anda İzmir Körfezi aynen bizim Haliç gibi kokar. Haliç'in nasıl koktuğunu biliyorsunuz. Ben bu semtin çocuğuyum ama bu Haliç'i biz temizledik, bu hale getirdik. Şimdi bu Haliç'te balık var." dedi.

Haliç'teki kokunun ancak toprakla doldurulmak suretiyle giderileceğini savunan akademisyenlerin olduğunu da hatırlatan Erdoğan, birçok uluslararası tecrübe sahibi akademisyen ve firmayla görüştüklerini, Haliç'ten aldıkları çamuru Alibeyköy'e taşıyarak bu sorunu çözdüklerini anlattı. Erdoğan, çamurun taşındığı alanın oyun parkı yapıldığını, Haliç'teki suyun temiz hale geldiğini de belirtti.

- "Yapacağımız çok şeyler var"

Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesi gibi kendilerinin de Boğaz'ın altından Marmaray'ı inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, Marmaray'ı 350 milyon yolcunun kullandığını ifade etti. Ayrıca Avrasya Tüneli'ni hizmete açtıklarını aktaran Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşa ettiklerini dile getirdi.

Ulaşım konusunda da İstanbul'da pek çok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Erdoğan, İstanbul'da 100'e yakın alt geçit ve üst geçit yaptıklarını aktardı. Metrobüsü devreye aldıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ucuz, imalatı seri ve metrobüsle Söğütlüçeşme'den ta Beylikdüzü'ne. Gözünün önünde, bunu gör hiç olmazsa, '25 yılda ne yaptınız?' diyorsunuz. İşte metrobüs o da orada ve bir de hafif raylı sistemler yaptık. Onlar da devam ediyor. Daha bitmedi. İnşallah havalimanına da bu raylı sistem gidecek, devam ediyor çalışma. Üsküdar'dan Çekmeköy'e vatmanı olmayan raylı sistem var. Metro şeklinde, o da şu anda hizmet veriyor. Şu anda bunlar aklıma gelenler. Çünkü İstanbul'a yaptığımız çok şey var ama yapacağımız çok şeyler var. İnşallah Boğaz'ın altından üç katlı bir tüp yapacağız yine aynı şekilde. Hem oradan otomobiller geçecek hem de raylı sistem geçmek suretiyle yine Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağız."

- "Binali Bey'le bu kişi mukayese edilebilir mi?"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bütün bunlar Büyükşehir seçimlerinde bir tarafta bakıyorsunuz Binali Bey, öbür tarafta şu anda Beylikdüzü'nün işte belediye başkanıydı CHP'nin adayı şu anda; Binali Bey'le bu kişi mukayese edilebilir mi? Binali Bey, benimle beraber İDO Genel Müdürü olarak göreve başladı. Başbakan oldum, milletvekili olarak benimle beraber Ankara'ya geldi ve Ulaştırma Bakanı kendisine görevini verdim ve Ulaştırma Bakanı olarak devam etti. Kardeşlerim, dostlar, şunu iyi düşünelim, Cumhuriyet tarihi boyunca 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolun yapıldığı bu ülkede bunun üzerine biz 17 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. 17 senede... Bunu da sağ olsun yöneten Binali Yıldırım Bey oldu. 25 tane havalimanı ile aldık 56 tane havalimanı var şu anda. Yine bu işlerin sorumlusu ben Başbakandım ama Ulaştırma Bakanım Binali Bey'di. Artık ülkemin neresine giderseniz gidin yarım saat, 45 dakika mesafede evinizden çıkıyorsunuz havaalanına, havalimanına gidiyorsunuz. Kimin aklına gelirdi Hakkari'ye havalimanı yapılacak? Kürt kardeşlerimi yanlış söylemlerle aldatıyorlar. Hakkari'ye havalimanını getiren biz olmadık mı? Iğdır'a, Kars'a havalimanını getiren biz olmadık mı? Ağrı'ya havalimanını getiren biz olmadık mı? Bunları biz getirdik. Niye? Biz ayrıcı değiliz, biz Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı, Boşnak'ı, Roman'ı kim olursa olsun yaratılanı yaradandan ötürü sevdik ve hepsine bu hizmeti götürdük."

"Batıda ne varsa doğuda da o olacak, kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak" dediklerini kaydeden Erdoğan, bu hizmetin aynen süreceğini belirtti.

(Sürecek)



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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 21:53
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. ERDOĞAN
  3. Haliç Kongre Merkezi
  4. iş insanları ve sanatçılar

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