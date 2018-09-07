Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'a iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havaalanı'nda İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmadari, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Müdürü Sadık Abdullahi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin karşıladı.

Başkan Erdoğan'a İran seyahatinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile MİT Başkanı Hakan Fidan da Başkan Erdoğan'dan bir gün önce İran'a geldi.

ERDOĞAN-PUTİN-RUHANİ BİR ARAYA GELECEK

İran Liderler Konferans Salonu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Ruhani'nin ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de hazır bulunacağı Suriye meselesi için yapılacak "Üçlü Zirve"ye iştirak edecek Başkan Erdoğan, ardından İran Liderler Konferans Salonu'ndaki ortak basın toplantısına katılacak.

Başkan Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa görüşmesi de bekleniyor.