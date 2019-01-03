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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var."

03 Ocak 2019 Perşembe 14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var."

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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