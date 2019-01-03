Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın kendi ayaklarının üzerinde durması, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemlidir."

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03 Ocak 2019 Perşembe 14:30
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:30
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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