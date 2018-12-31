Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın istikrarına da katkı yapmaya devam ediyoruz. Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı koruma hususundaki kararlılığımızı, hem siyasi alanda hem de sahada gösteriyoruz." 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:14 Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:14 Bugünkü Yazılar Abdullah Şanlıdağ Ortadoğu her an karışabilir Abdurrahman Dilipak Yeni yıl Ali Karahasanoğlu Hasan abi olsaydı, bunlar böyle saldırabilir miydi? Atilla Özdür Lüks portakal sever misiniz?.. Av. Yaşar Baş Hakim, savcı yardımcılığı C. Yakup Şimşek Mehmed Âkif, Kullan At Emrah Savcı Futbolda Ekonomik Devrim Fahrettin Dede ABD, Suriye’den çekiliyor! İsrail bu işe ne diyor? Hacı Yakışıklı Noel mi, yılbaşı mı, Ebu Cehil mi, Aziz Valentine mi? Hasan Aksay AİHM, adaletin adalete körlüğü ve çare (2) Hüseyin Öztürk Murad Hüdavendigar’ın duası.. İbrahim Karataş Rojava ve Arap baharının bitişi Vehbi Kara Her Söylenen Sözün Kalbe Girmesine Yol Vermeyiniz Yavuz Bahadıroğlu Yıllar, takvimler ve kavgalar Zekeriya Say Müneccim değildi, yaşayarak tecrübe etmişti!..
Günün Karikatürü
YORUM YAZ