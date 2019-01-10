Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah yeni dönemde ülkemizde kültürü, sanatı, mimariyi, şehirciliği hak ettiği seviyeye getireceğiz."

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10 Ocak 2019 Perşembe 14:47
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:47
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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