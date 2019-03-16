Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki seçimlerde istikrar ve güven iklimini bir kez daha tesis ederek 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz:"

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