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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki seçimlerde istikrar ve güven iklimini bir kez daha tesis ederek 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz:"

16 Mart 2019 Cumartesi 16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki seçimlerde istikrar ve güven iklimini bir kez daha tesis ederek 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz:"

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:13
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