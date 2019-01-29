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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki seçimler, CHP'nin devre dışı kalışının da miladı olacaktır."

29 Ocak 2019 Salı 14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki seçimler, CHP'nin devre dışı kalışının da miladı olacaktır."

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:38
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