Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah enflasyon tekrar düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah enflasyon tekrar yüzde 6'lara, 7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20, 19, buralarda enflasyon yakışmaz."

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