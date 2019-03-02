Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah enflasyon tekrar düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah enflasyon tekrar yüzde 6'lara, 7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20, 19, buralarda enflasyon yakışmaz."
02 Mart 2019 Cumartesi 14:23
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:23
YORUM YAZ