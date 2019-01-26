Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İngiltere'de bir ışıklı reklamla benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar. Neredeyse bu öldürdüğüm akademisyen, hiç böyle bir şeyi kendim bile duymadım, görmedim, bilmiyorum ama dünya zalimler, hainlerle dolu. Biz de diyor

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