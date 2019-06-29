Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde temasları sürüyor. Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde İngiltere Başbakanı May ile görüştü.

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