Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı telefon görüşmesinde, Keşmir konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi aldı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, İmran Han'ın, Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi vermek için aramasıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, taraflara diyalog sürecinin güçlendirilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

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