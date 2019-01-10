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Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmamoğlu görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu görüşmesi başladı.
10 Ocak 2019 Perşembe 18:04
Ayrıntılar geliyor...
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:04
Erdoğan
imamoğlu
görüşme
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