Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ortak bildiri imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet BaşkanıPetro Poroşenko ile yaptığı ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır.

Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık.

Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.

FETÖ varlığının kaldırılması için çalışacağız.

15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları, dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir.

Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum.

Ukraya Devlet Başkanı Poroşenko'nun açıklamaları şöyle:

Türkiye sadece komşu değil kilit ortağımızdır.

Kırım için beraber çalışmaya kararlıyız.

TİKA ile yeni bir hukuki temele kavuştuk.

Kültürler iş birliğinin gelişmesinden de memnunuz.

Antalya'da konsolosluk açılışı öngörülüyor. Türkiye'nin güneyinde yaşayan Ukraynalılara yardımcı olacaktır. Biz milletlerimizin yararı için iş birliği yapmaya hazırız. İş birliğimizin gerçek stratejik anlamı var.

Soru cevap

Tutuklu mahkumlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha önce malum iki Kırımlı kardeşimiz bize söylenmişti. Buna bizler Rusya tarafına ilettik. Serbest bırakılmışlardı. Şimdi daha geniş bir liste bizlere verildi. Ve biz bu listeyi hemen Rusya tarafına ilettik. Temennim odur ki onlarla ilgili bu süreci takip edeceğiz ve başarılı oluruz.

Münbiç

Öncelikle tabii sayın Trump ile yaptığımız görüşmede bildiğiniz gibi masada olan çok çok önemli bazı konular var. Bunlardan bir tanesi Kuzey Suriye'deki gelişmeler. Bunun başını da Münbiç çekiyor. Münbiç'te devriye çalışmaları devam ediyor. Bir önce eğitim çalışmaları Gaziantep'te yapıldı. Ardından da bu devriye çalışmaları planlandığı şekilde devam etti. Bizim hedefimiz şu bir an önce Münbiç'ten terör örgütlerinin çıkması. Çünkü bununla ilgili Dışişleri Bakanımız ve Amerikan Dışişleri Bakanı tarafından belirlenmiş bir yol haritası vardı. Bu yol haritasına uyulmadı. Şimdi de bu yol haritasının uygulama zamanı dedik.

Halkbank

Trump: Halkbank konusunda talimat vereceğim.

Yaptırım kararı

Bu yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Onunla ilgili de eş zamanlı olarak Amerika ve Türkiye saatiyle belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı. 10-11 Kasım'da Paris'te bir toplantı var. Sayın Trump ile orada yüz yüze görüşeceğiz. Dünya liderlerinin bir kısmıyla görüşme fırsatını yakalayacağız.