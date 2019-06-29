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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 04:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.
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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 04:56
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