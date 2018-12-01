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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:25
Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:25
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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