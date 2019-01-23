Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin açıklamalarda bulunuyor.23 Ocak 2019 Çarşamba 20:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.
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