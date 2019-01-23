Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Ayrılntılar geliyor...

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