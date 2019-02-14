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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi görüşmesi sona erdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi görüşmesi sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:52
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