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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ta Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ta Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 17:07:00 - 2024-04-22 17:10:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ta Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Irak ortak tarihi bağlara sahip olduğumuz komşumuz

Terör örgütü PKK'ya karşı atılacak adımları istişare ettik.

Anlaşmalarla yeni bir dönüm noktası teşkil edilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terörle iş birliği en önemli maddeydi. Teröre karşı atılacak adımları konuştuk.

Ayrıntılar geliyor...

 

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