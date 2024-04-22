Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ta Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Irak ortak tarihi bağlara sahip olduğumuz komşumuz
Terör örgütü PKK'ya karşı atılacak adımları istişare ettik.
Anlaşmalarla yeni bir dönüm noktası teşkil edilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Terörle iş birliği en önemli maddeydi. Teröre karşı atılacak adımları konuştuk.
Ayrıntılar geliyor...