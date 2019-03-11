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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Modi'nin görüşmesinde, ikili ilişkiler ile Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Modi'nin görüşmesinde, ikili ilişkiler ile Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:44
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