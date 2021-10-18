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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angola Devlet Başkanı Lourenço ortak toplantıda konuşuyor
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angola Devlet Başkanı Lourenço ortak toplantıda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda’da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 14:39:00 - 2021-10-18 14:47:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Luanda’da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Savunma Sanayii ve terörle mücadele konusunda ilişkileri ele aldık. Afrika'nın sorunlarına Afrika tarafından çözümler bulunması, dayanışma ve kazan kazan yönteminin hayata geçmesi için görüştük.

Bu ayın ilk 8 ayında 132 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek hareket etmeliyiz. Alt yapı projelerine yönelik fon ve kredi sağlanması konusunda Maliye bakanlarımızın temasta olması da malumunuzdur.

Angola'ya direk uçuşlarımız başladı. Vize meselesinde atacağımız kolaylaştıracağımız adımlarda önemlidir. Vize serbestisi konusunda süratle atmamız gereken adımda sorun yoktur. Maarif Vakfı ile iş birliğimizi geliştirmeye hazırız.

Şuanda heyet üyelerimiz arasında bulunan bakanlarımızın karşılıklı olarak ziyaretleri devam ettirmeleri THY'nin uçuşları başlatmasıyla daha da kolaylaşacaktır. Şu anda Türkiye Afrika arası 7 saat. Heyetler arası toplantılarımız ülkelerimiz arasında yeni bir sürece vesile olmasını diliyorum.

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