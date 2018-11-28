THY- Euroleague
0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı- Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Erdoğan ve Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires'te yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Erdoğan ve Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires'te yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.



Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:10
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Büyük bir sesle uyandık, her taraftan su akıyordu"
    1. "Büyük bir sesle uyandık, her taraftan..
    2. Darbeci subaylar erlere "Babanızı..
    3. FETÖ'nün "mahrem imam"larına hapis..
    4. Diplomatik zafer sonrası tarihi anlar!..
    5. WhatsApp'tan tepki çeken uygulama!..
    6. Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçına hazır
    7. FETÖ sanığından ilginç itiraf: Parasız..
    8. Piyasalarda gün sonu
    9. Giresunspor moral arıyor
    10. "Biz çok hızlı gidiyorduk, yayaya..
    11. Dolar 5 TL’nin altına düşer mi?
    12. IMF'den G20'ye "yavaş ilerleme"..
    13. Mısır ve İspanya ortak deniz tatbikatı..
    14. Yapı Kredi perakende bankacılık..
    15. Türk destanı "Dede Korkut"un UNESCO..
    16. İtalya BM Göçmen Paktı'nı imzalamayacak
    17. Bursa merkezli 8 ildeki "sahte tarım..
    18. Ev temizliği için öneriler
    19. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    20. Feribot seferlerine fırtına engeli!..
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları