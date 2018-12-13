Cumhurbaşkanı Erdoğan İkinci 100 Günlük Eylem Planını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katılım sağladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizin her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime başlamadan önce sabah 06.30 civarında meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili adli soruşturma başlamış, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken her şey yapılacaktır.

Heveslerini kursaklarında bıraktık

3 Ağustos'ta ilan ettiğimiz 100 günlük icraatlerle, önümüzdeki 100 günlük hedeflerimizi paylaşacağız. Yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak Türk siyasetine bir açılım sağlayacağız. Yürütme başı olarak, belli aralıklarla milletimizin karşısına çıkıp açıklamasını yapacağız. Kişisel çıkarı için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz. Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık.

400 eylemden 340'ını tamamladık

Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık. İlk 100 Günlük İcraat Programında yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır.

Kariyer merkezleri kuruluyor

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz.İcraat programımızdaki 400 eylem için 43 milyar liralık bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar lira sarf ettik. Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz.Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz. İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi'ni devreye alıyoruz.

Tabela kirliliğiyle mücadele başlıyor

Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz. 81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz.

Geciken adalet adalet değildir anlayışı bitiyor

Adalet Bakanlığımız dava başlangıcından bitiş tarihlerinin ilgililere bildireceği yargıda hedef süreyi başarı ile tamamladı. Adalet hizmetlerinin kalitesini artıracak uygulamayı 1 Ocak itibariyle hayata geçiriyoruz. Konya ve Sakarya bölge adliyelerini faaliyete alarak İstanbul ve Ankara'nın yükünü 90 bin azalttık. Yargı ve soruşturmadaki hedef süreleri vatandaşlarımıza bildireceğiz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz. Hukuk muhakemeleri kanununu yeniden ele alan, yargı sürelerini kısaltan çalışma yapıyoruz. Geciken adalet adalet değildir anlayışı ortadan kalkıyor.

Yalanı çekirdek gibi yiyenler var

Aile Çalışma Bakanlığı ile 1 milyon aileyi ziyaret ettik. Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerine faaliyetlerine 10 bin kişinin katılımını sağladık. Sosyal çalışma programını hayata geçirdik. Bağ-kurlulara ödeme kolaylığı sağladık. 408 bin Bağ-kurlu vatandaşımızın başvurularını almaya başladık. Er ve erbaşların ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını temin eden mevzuatı tamamladık. Anlattıklarımı özellikle birilerinin dinlemesi lazım. Yalanı leblebi çekirdek yer gibi yiyenler var.

Emlak bankası yapılandırma süreci tamamlanıyor

Aile sosyal destek programını muhtarlarımızın katkısıyla kolaylaştırıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda sıfır atıkla 750 kamu kurumunda sistem hayata geçirdik. İmar barışında 8.5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık. Millet bahçelerimizi 81 ile yaygınlaştırıyoruz. Daha yeşil şehirler için 41 km bisiklet yolu yapıyoruz. Sıfır atık kamu kurumu sayısını 13 bine çıkarıyoruz. Emlak Bankasının yapılandırma sürecini tamamlıyor, faaliyete alıyoruz.

FETÖ'nün finans ayağına darbe

Dış İşleri Bakanlığımızda ise FETÖ ve PKK-PYD'nin yurt dışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik. Avrupa ülkeleri ve ABD nezrinde diplomatik ilişkiler yürüttük. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın dövizle askerlik işlemleri için de imkan tanıdık. Basra başkonsolosluğumuzun Irak makamlarından alınmasını sağladık. FETÖ'nün yurt dışı yapılandırılması ve finansal ayağı için yeni adımlar atıyoruz. Rusya ile vize muafiyeti için görüşmelere ivme kazandırıyoruz.

TÜRKAKIM 2019 sonunda bitiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kış öncesi çalışmalarını hızlandırarak Şırnak ve Artvin il merkezleri ile doğal gazın konforu ile tanıştırdı. Deniz ve sondaj çalışmaları ile 2. gemimizin sözleşmesini imzaladık. O da çalışma ekibimize katıldı. Özbekistan ve Sudan'da jeo-kimya çalışmalarımızı tamamladık. Afrika'da da yaygınlaştırdık. Gerek devlet, gerek özel sektör olarak tarım alanında çalışmalara Türkiye olarak gireceğiz. Tuz Gölü kapasitemizi artırdık. Kamuya ait kömür sahalarını özel sektörün işletmesine açtık. 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanına çıktık. TürkAkım projesinin ülkemiz kısmına başlıyoruz, 2019 sonuna kadar bitireceğiz. Batıda ne varsa Doğu ve Güney Doğu'da o var. Türk Kürt Çerkez ayrımı yok. Yaradılanı Yaradandan ötürü sevdik. Hakkari doğal gaz boru hattı projesini de tamamlayarak 81 il merkezinin tümüne doğal gazı ulaştırmış oluyoruz. Elektronik maden projesini faaliyete geçiriyoruz.

Bay Kemal bunu da bilmiyor

150 mahalle tipi spor sahasını geride bıraktığımız 100 günde tamamladık. 76 yeni yurt binasını hizmete açtık. Bay Kemal ne diyor hani yurtlar nerede diyor. Bay Kemal sen bizi takip etmiyorsun ki... Bu memlekette neler var, neler var... 186 bin yurt yatak kapasitesiydi. Tamamı ranzaydı. Şimdi Bay Kemal 689 bine çıkardık. Yarıdan fazlası karyola tipi. Hepsini karyola yapacağız inşallah. Bay Kemal ben sana hepsini gösteriyorum, sen sadece yalan söylüyorsun. İlkokuldaki çocuklara sportif tarama yaptık. Beslenme yardımlarına barınma yardımlarını da ekledik. Bay Kemal inanın bunu da bilmiyor. Bunun tabii kılavuzu karga.

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