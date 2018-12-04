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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İkinci 100 Günlük Eylem Planı) Bu çalışmaları Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor ve çalışma bittiği anda ilanını yapacağız. İkinci 100 günlük programımızı da inşallah tüm halkımızla paylaşacağız."

04 Aralık 2018 Salı 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İkinci 100 Günlük Eylem Planı) Bu çalışmaları Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor ve çalışma bittiği anda ilanını yapacağız. İkinci 100 günlük programımızı da inşallah tüm halkımızla paylaşacağız."
Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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