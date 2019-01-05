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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta geçen yıl 168,1 milyar dolara ulaşıldığını belirterek, "Herhalde önümüzdeki yıl 200'ü aşarız" dedi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta geçen yıl 168,1 milyar dolara ulaşıldığını belirterek, "Herhalde önümüzdeki yıl 200'ü aşarız" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • MuhtarMuhtar18 dk önce
    İthalat hakkındada bir konuşsanız

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