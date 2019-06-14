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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz."

14 Haziran 2019 Cuma 16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz."
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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:45
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