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Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Gönül Dağı" türküsü

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çankırı'da öğrencilerle ve sporcularla bir araya geldi- Yerlikaya, Gençlik Merkezi müzik atölyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için seslendirilen "Gönül Dağı" türküsüne eşlik etti

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Gönül Dağı" türküsü


ÇANKIRI (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çankırı'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için seslendirilen "Gönül Dağı" türküsüne eşlik etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er ile kente gelen Yerlikaya, Türkiye Gençlik Vakfında (TÜGVA) öğrencilerle buluştu.

Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Gençlik Merkezi'ndeki atölyeleri gezen Yerlikaya, müzik atölyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için seslendirilen "Gönül Dağı" türküsüne eşlik etti. Daha sonra Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Yerlikaya, 1074 Çankırspor oyuncularıyla bir araya geldi.

Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda sporcuların antrenmanlarını izleyen Yerlikaya, sporcularla fotoğraf çektirdi.

Uluyazı Kampüsü'nde bulunan KYK'ye bağlı yurtları da gezen Yerlikaya, daha sonra kentten ayrıldı.



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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:37
  1. çankırı
  2. Gençlik ve Spor Bakanı
  3. Gençlik ve Spor Müdürlüğü
  4. Hamza Yerli Kaya

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