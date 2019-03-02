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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik) Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur."

02 Mart 2019 Cumartesi 16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik) Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur."

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:43
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