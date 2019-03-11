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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi- Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı

11 Mart 2019 Pazartesi 17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ta Pakistan Başbakanı İmran Han ve 8 Mart'ta da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler üzerine telefon görüşmeleri yapmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:02
  1. Hindistan Başbakanı Narendra Modi
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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