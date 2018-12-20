Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin, yaptırımlar nedeniyle İran'la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerekir."

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20 Aralık 2018 Perşembe 17:52
Günün Özeti
Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:52
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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