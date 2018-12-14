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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye ile telefonda görüştü

Erdoğan, Hamas lideri Heniyye’ye ağabeyi Halid Heniyye’nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi

14 Aralık 2018 Cuma 23:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye ile telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye’ye ağabeyi Halid Heniyye’nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde vefat eden Heniyye’ye Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, haberden müteessir olduğunu belirttiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 23:39
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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