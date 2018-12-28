Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz yarın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızla birlikte inşallah ilçeleri de açıklamak."

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28 Aralık 2018 Cuma 14:40
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:40
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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