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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek, çocuklarımızın gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemi kurmak."

01 Ocak 2019 Salı 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek, çocuklarımızın gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemi kurmak."

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 15:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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