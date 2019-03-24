Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2023'e kadar otopark kapasitemizi 123 bin araca çıkartmaktır" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2023'e kadar (İstanbul'da) otopark kapasitemizi 123 bin araca çıkartmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2023'e kadar (İstanbul'da) otopark kapasitemizi 123 bin araca çıkartmaktır.

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