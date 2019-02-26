Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin sözleri) Kürdistan'dan bahseden bu adama verilecek bir cevap var; Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Zaten kendisiyle ilgili soruşturma açıldı ve suç duyurusu yapıldı. Ondan sonra diyorlar

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