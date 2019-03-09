Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hanımefendinin kaçacak deliği de yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara sandıkta en büyük tokadı atacak. 31 Mart günü millet onlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gö

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