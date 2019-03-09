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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hanımefendinin kaçacak deliği de yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara sandıkta en büyük tokadı atacak. 31 Mart günü millet onlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gö

09 Mart 2019 Cumartesi 13:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hanımefendinin kaçacak deliği de yok

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:57
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