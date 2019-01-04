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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Han ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

04 Ocak 2019 Cuma 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Han ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kıldı. Erdoğan ve Han, cuma namazı sonrası baş başa görüşme için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme, 2 saat 10 dakika sürdü.

Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Han başkanlığında heyetler arası görüşme başladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 16:27
  1. Pakistan Başbakanı İmran Khan
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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