0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkalı-Kapıkule Hızlı tren hattı projesi ile ulaşım süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya inecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkalı-Kapıkule Hızlı tren hattı projesi ile ulaşım süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakika inecek” dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkalı-Kapıkule Hızlı tren hattı projesi ile ulaşım süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya inecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkalı-Kapıkule Hızlı tren hattı projesi ile ulaşım süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakika inecek” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı’nda düzenlediği Edirne mitinginde, halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fethinden bugüne kadar Edirne için ülkemiz için canlarını veren şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Edirne’den bakanlar bütün Türkiye’yi Balkanları görebilir. Fatih Sultan Mehmet işte böyle bir şehirde dünyaya geldi. Çok çalışarak, Edirne’yi ve ilçeleri Fatih Sultan Mehmet’e layık olanların yönetmesi lazım. İstanbul’u fetheden o güzel kumandan ve o güzel ordu, fethi nereden başlattı. Edirne’den başlattı. Edirne bu milletin göz bebeğidir. Edirne, Meriç ve Tunca’nın suladığı sularla bolluktur, berekettir. Siz bizim geleceğimizsiniz" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart’a hazır mıyız? Gayretli miyiz? O zaman üstünüz. Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zihniyetinden inşallah 31 Mart’ta kurtulacak. Dişe dokunur tek bir hizmet getirmeyenlerin sonu, inşallah geliyor. Bugüne kadar ülkemizin 80 vilayeti ile beraber Edirne’ye de yatırımlarımıza devam ettik, ediyoruz. Bugüne kadar toplamda Edirne’ye 15 katrilyon yatırım yaptık. Türkiye’de sosyal devlet ilkesini en yaygın en başarılı şekilde uygulayan AK Parti olmuştur” diye konuştu.



“Bizde kula kulluk yok”


Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizde kula kulluk yok. Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Rabbimizin huzurunda secdedeyiz. Bunun dışında asla. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı projemizde çalışmalar sürüyor. Halkalı-Kapıkule Hızlı tren projemizin alt yapısı hazır, seyahat 4 saatten, 1 saat 20 dakikaya inecek. Onlar konuşur, biz yaparız. Ergene Nehri için alt yapıları hazırladık. Bay Kemal, senin bu belediyelerin bunlara bugüne kadar neden müdahale etmedi. Bay Kemal, bugüne hep yalan üretti. SSK’nın müdürü olduğu zaman neler yaptığını biliyoruz. Bunlar, anne babaların morglardan teslim etmezlerdi. Bizler şehir ve devlet hastanelerimizde biz bir şeyi gerçekleştirdik. Ergene Nehri’nin su kalitesinde ciddi seviyelerde iyileşmeye ulaştık, devam ediyoruz. Ergene Havzası’nda 13 ileri biyolojik su arıtma tesisi inşa ettik. Bunların ikisini Edirne’de inşa ettik. Edirne’nin içme suyu sorununu çözdük. Edirne’yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne projesini hayata geçiriyoruz. Bu sene Edirne nehir taşkınlarından korunacak” şeklinde konuştu.



"Helga modern de benim Ayşe, Fatma kardeşim artık değil mi?”


Erdoğan, “2,6 katrilyon çiftçilerimizi tarımsal destek verdik. Bay Kemal, çiftçi aç diyor. Eline gözüne dursun. Bunlar net rakamlar. Edirne’de, birçok ilçede dahi doğalgazı getirdik. Batılı modern de Helga modern de benim Ayşe, Fatma kardeşim modern değil mi artık. Bunları kim çözdü” diye konuştu.



“Bay Kemal bunlardan haberin var mı?”


Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bize düşen anlatmak, oy vermek vatandaşımın kendi takdiri. Demokrasi bu. Anlatmaya devam edeceğiz. Bu alanda bulunan 15 bin kişi de anlatacak. Bu yıl Enez ve Lalapaşa’ya doğalgaz getiriyoruz. Edirne’de yatırımcı kardeşlerimize iş insanlarımıza 1,7 katrilyon yatırım teşviki verdik. 2017 yılında yerli kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 45’di şimdi bu oran yüzde 65 oldu. Nereden, nereye. Enerji konusunda size bir müjde, geçtiğimiz hafta mevcut doğalgaz rezervimize, 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bay Kemal bundan da bir haberin var mı, bunu da söyle, bir teşekkür et bu hükümete ama söylemez” ifadelerini kullandı.



"Gelin Edirne’yi modern bir şehir haline getirelim”


Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:


"İstanbul’da, çöp dağları vardı. Ümraniye çöplüğü patladı 39 vatandaşımız öldü. Gazeteler, promosyon olarak gaz maskesi dağıtıyordu. Edirne’de böyle olmasın. İçim yanıyor, gönlüm acıyor, gelin artık Edirne’yi modern bir şehir haline getirelim. Bugün Batı’da, Almanya’da, Batı Trakya’da camilerimizi yakıyorlar. Çipras’a dedim ’Ruhban okulunu’ istiyorsunuz. Gelin dedim Fethiye Cami’ni açalım. Cami yapıyorsunuz, minare yok. Çan kulesi olmadan kilise olur mu? Batı Trakya’da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz. Biz düşünce, inanç ve eğitim özgürlüğü ile yolumuza devam edeceğiz. Roman vatandaşlarımız bizim dönemimizde toplumdaki hak ettikleri yere yükseldiler. Böyle de devam edeceğiz. El ele vereceğiz, 15 Temmuz’da nasıl dimdik durduysak, yine duracağız."



“Bu şehri de laiklik istismarından ve istismarcılarından kurtaracağız”


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz milletimizi tornadan çıkmış gibi belki kalıplara hapsetmek yerine, açık fikirli, farklı görüşlü bir millet olmasını istedik. Bu ülkede diğerlerinin hakkına hukukuna saygılı olmak şartıyla dilediği gibi yaşayabilir. Altını çiziyorum, hakkına hukukuna saygılı olmanın dışında kimseye farklı bir muamele yoktur. Varsa karşısında ben varım. Bu şehri de laiklik istismarından kurtarmamız gerekiyor. İş bilmez, hizmet yapmaz istismarcılardan kurtarmaya hazır mısınız? Balkanların giriş kapısı, iftihar şehrimiz sizlerin desteği ile güçlü ülkemize desteğini verecektir. Serhad şehri olmak, öncü olmak en ön saflarda olmak demektir” dedi.


Erdoğan, Edirne mitinginin ardından helikopter ile İstanbul’un Ataşehir ilçesinde düzenleyeceği miting için kentten ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:37
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "28 Şubat'ta 1480 kişinin ataması yapılacak"
    1. "28 Şubat'ta 1480 kişinin ataması..
    2. CHP'de işler karıştı! Kemal’i zora..
    3. İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Antalyaspor’da Başakşehir için son..
    6. Kaplan: “Aldığımız 1 puan bizim için..
    7. İstanbul'da dev operasyon! Tüm yollar..
    8. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    9. Fatih’te çöken binanın enkazı drone..
    10. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı..
    11. Başkan Çerçioğlu, Umurlu’da seçim..
    12. İzdihamdan ilerleyemeyen İmamoğlu,..
    13. Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü
    14. Hastane inşaatından düşen Afgan..
    15. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    16. Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    17. Pitbull, yaşlı adama dehşeti yaşattı!
    18. Mehmet Öz kimdir kaç yaşında? Mehmet..
    19. Eğitimcilerin 3600 ek gösterge talebi
    20. Karaköprü’de engelli parkı yapılacak
    21. Gökkuşağının eşsiz manzarası görenleri..
    22. Hüseyin Gülerce kemik kadroyu..
    23. Görevlendirme yapılan belediye 168..
    24. Mersin’de uyuşturucu operasyonu; 1..
    25. Kırmızı bültenle aranan zanlı iade..
    26. Farklı kostümlerle buz gibi suya..
    27. Çermik sağlık merkezlerine kavuşuyor
    28. Voleybolda Ankara derbisi
    29. Kop Dağı’nda renkli görüntüler
    30. Guaido'dan küstah çıkış: 8 gününüz var!
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü