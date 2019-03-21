Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hala benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu yalancının peşinden gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Recep Tayyip Erdoğan, "Akşam yalan, sabah yalan. Bakıyorsun hala benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu yalancının peşinden gidiyor. Dürüst bir ifadesi yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'yi ve Eskişehir'i sadece aşkla ve sevmekle kalmadıklarını, aynı zamanda tarihte eşi benzeri görülmemiş hizmetlere de kavuşturduklarını belirten Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "17 yıldır ne yaptınız?" dediği görüntülerin izletilmesinin ardından, "Bu adam herhalde bakar kör." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi değil, sadece Eskişehir'i konuşacağını vurgulayan Erdoğan, "Çünkü Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendisi de kendi genel başkanı da işte AK Parti iktidarına nasıl bakıyorlarsa, hepsi aynı bakıyor. Benim Eskişehirli kardeşlerim, biz Eskişehir'e ne yaptık? Şimdi bunları ben sadece ekranda sizlere göstereceğim. Son 17 yılda Eskişehir'e toplam 22 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 2 bin 907 adet yeni derslik inşa ettik. Eskişehir'e üçüncü devlet üniversitesini, Eskişehir Teknik Üniversitesini kurduk, yükseköğrenim öğrencileri için 9 bin kişi kapasiteli yurtları açtık." diye konuştu.

Eskişehir'e yapılan yatırımlara ilişkin videonun izletilmesinin ardından Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kardeşlerim, şunları gördünüz değil mi? Bunları biz yaptık biz. Bay Kemal, Türkiye değil, bu gösterdiklerim sadece Eskişehir. Bunları senin belediyen değil, biz yaptık biz. Eskişehir'in burada acaba bir tane dal-çıkı var mı, alt geçidi veya üst geçidi var mı? Bunları yapan biziz. Şurada bölünmüş yollarıyla, hızlı treniyle Eskişehir'i bir merkez haline getirdik. Bütün bu dal-çıklar, kavşak düzenlemeleri bizim."

Şehir hastanesinin tamamlanmasıyla kentin bir başka imkana daha kavuşacağını belirten Erdoğan, bir kaç yıla kadar Eskişehir ve Sivrihisar'da toplam 4 bin 500 kişilik 4 yurt binası daha açacaklarını bildirdi.

Eskişehir'e 33 bin seyirci kapasiteli stadyum kazandırdıklarını anımsatan Erdoğan, "Buranın büyükşehir belediye başkanı bırakın böyle stat yapmayı, Eskişehirspor'a bile zerre kadar sahip çıkmıyor. Bir desteği yok. Böyle bir şehrin bir zamanlar 'es-es' diye inleyen Eskişehir'in şu anda bir spor kulübünün desteğe ihtiyacı yok mu? Peki buradaki belediye başkanının böyle bir derdi var mı? Halkıyla bütünleşemeyen bir belediyecilik olmaz." ifadelerini kullandı.

- "Sizler bize bu milletin emanetisiniz"

Eskişehir Gençlik Merkezi ve Spor Salonu inşa ettiklerini, kapalı yüzme havuzunun yapımının sürdüğünü aktaran Erdoğan, eski stadın yerine yapılacak millet bahçesinin bu yıl içinde bitirileceğini belirtti.

"Hanımefendiler, beyefendiler, çocuklarınızla beraber geleceksiniz, o millet bahçesinde eğleneceksiniz." diyen Erdoğan, bir bölümüne de millet kıraathanesi kurulacağını, gençlerin, çocukların burada ders çalışacağını, simit, çay, çorba, kahveyi ücretsiz alabileceklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler bize bu milletin emanetisiniz, gereği neyse yapacağız." diye konuştu.

Eskişehir'in 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti olarak ilan edildiğini anımsatan Erdoğan, Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğu dönemde pek çok kalıcı eser kazandırdıkları Eskişehir'e eğitim alanında da önemli hizmetler getireceklerine inandığını ifade etti.

Eskişehir'de ihtiyaç sahipleri, şehit yakınları ve engellilere toplam 800 milyon lira tutarında sosyal yardım yaptıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sağlıkta bin 81 yataklı şehir hastanemizi görüyorsunuz değil mi? Nasıl. Artık sona geliyoruz. Görüyorsunuz, adeta kendisi de bir şehir. Şehir hastanemizle ve 600 yataklı Yunus Emre Eğitim Araştırma Hastane'miz ile 23 tesisi Eskişehir'e kazandırdık. Bay Kemal, senin bunlardan haberin var mı? Ben sadece Eskişehir'i konuşuyorum, Türkiye'yi değil. Bu adamlar, akşam yalan, sabah yalan. Bakıyorsun hala benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu yalancının peşinden gidiyor. Dürüst bir ifadesi yok. Onun için diyorum ki şurada 9 günümüz kaldı. 9 gün gece gündüz çalışmaya var mıyız? Sabah akşam yalan söyleyen bu adama karşı hanım kardeşlerim, şu 9 gün iyi bir çalışma yapıyor muyuz? Gelin şu Eskişehir'in kaderini artık değiştirelim. Eskişehir'in kaderini değiştirmeye var mıyız?"