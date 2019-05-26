Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışma ödül törenine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 7.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 7. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları ödül törenine katıldı.

Büyük Çamlıca Camii’nde gerçekleşen 7. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye girenlere ödül verdi. Yarışmaya katılan yabancı katılımcılarla da sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Büyük Çamlıca Camii’nden ayrıldı.

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