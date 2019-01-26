Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler, örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduğunu gösteriyor. Ama artık bunlar geçe
26 Ocak 2019 Cumartesi 18:37
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