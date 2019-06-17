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Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'le görüştü

17 Haziran 2019 Pazartesi 22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'le görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü.


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 22:51
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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