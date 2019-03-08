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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı- Görüşmede, Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı

08 Mart 2019 Cuma 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:40
  1. (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
  2. görüşme
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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