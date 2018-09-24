0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Genel Sekreter Guterres ile bir araya geldi.

Erdoğan, görüşme öncesi Guterres'in ziyaretçi defterini imzaladı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temaslarına devam edeceği bildirildi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:25
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Antonio Guterres

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde kan aktı!
    1. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde kan..
    2. Yeni havalimanı ne zaman açılacak?
    3. Trump köşeye sıkışacak! Hindistan'dan..
    4. Türkiye üzerine kirli oyun! 400..
    5. “Trump ne derse dinlerim”
    6. Netanyahu ile Putin telefonda görüştü!
    7. Esenyurt'ta klima fabrikasında yangın!
    8. Şikayetler arttı, iletişim..
    9. Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi..
    10. Irak'ta Türkmenler adayını belirledi!
    11. Esame listesinde ilginç Güneş hatası!
    12. Meksika'da sel: 5 kişi öldü
    13. Binyamin Netanyahu'dan S-300 açıklaması!
    14. Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş..
    15. Ağrı’da trafik kazası: 3 kişi yaralı
    16. Fenerbahçe’de 8 yıldız ilk kez derbide
    17. Vicdansız hırsızlar sadaka kutusunu..
    18. Teknik Direktörü Cocu ilk kez bir..
    19. Atiba Hutchinson 5 ay sonra 11'de
    20. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Gambiya..
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019