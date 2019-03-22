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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz."

22 Mart 2019 Cuma 10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz."

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • Mert kayaMert kaya35 dk önce
    papazın serbest bırakılmasına da asla izin vermiyorduk. ne oldu? abd istedi ve papaz serbest

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