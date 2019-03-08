Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepe’yi gezdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Unesco’nun Dünya Kültür Mirası kalıcı listesinde yer alan Göbeklitepe’yi gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Unesco’nun Dünya Kültür Mirası kalıcı listesinde yer alan Göbeklitepe’yi gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini açıklamasının ardından geldiği Şanlıurfa’da Göbeklitepe’yi ziyaret etti. Partisinin düzenlediği mitingin ardından Göbeklitepe’ye geçen Erdoğan, yaklaşık 12 bin yıllık tarihi ile Unesco’nun Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine giren ören yerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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