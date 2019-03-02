Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gizem Elmaağaçlı’yı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Gizem Elmaağaçlı’yı tebrik etti.02 Mart 2019 Cumartesi 18:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Gizem Elmaağaçlı’yı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Gizem Elmaağaçlı’ya tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
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