Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gizem Elmaağaçlı’yı tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Gizem Elmaağaçlı’yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Gizem Elmaağaçlı’yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Gizem Elmaağaçlı’ya tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

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