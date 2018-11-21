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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları tıpkı CHP'nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi. Bu projenin adı Türkiye'nin ayaklarına yeniden pranga vurma, milletimizin kutlu yürüyüşünü engelleme ihanetidir."

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları tıpkı CHP'nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi. Bu projenin adı Türkiye'nin ayaklarına yeniden pranga vurma, milletimizin kutlu yürüyüşünü engelleme ihanetidir."
Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:01
  1. - Cumhurbaşkanı Erdoğan

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