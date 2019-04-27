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Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

"Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulu"nun adı "Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu" olarak değiştirildi- Genelgeye göre, Kurul toplantılarına, gerekli görüldüğünde diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerle sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebilecek

27 Nisan 2019 Cumartesi 03:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

ANKARA (AA) - "Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulu"nun adının "Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu" olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ), uluslararası ticarete ilişkin temel kural ve disiplinlerin belirlendiği, aynı zamanda serbest, öngörülebilir ve adil ticaret hedefiyle hareket eden ve uluslararası ticareti etkileyen konularda yeni kural ve disiplinlerin belirlendiği müzakerelerin gerçekleştirildiği uluslararası bir teşkilat olduğu vurgulandı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) imzalanmasıyla temelleri atılan DTÖ'nün, çok taraflı ticaret sisteminin merkezini oluşturduğu belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Mal ticaretinde tarife indirimleriyle başlayan ve DTÖ'nün kuruluşuyla sonuçlanan GATT süreci, hem çok taraflı ticaret sistemine taraf ülke sayısının, hem de uluslararası serbest ticarete açılan sektör sayısının artmasıyla hareketli bir seyir takip etmektedir. Bunun yanı sıra mal ticaretiyle başlayan ve hizmet ticaretine doğru genişleyen küresel ticaret gündemi, uluslararası politika, üretim koşulları ve teknolojide kaydedilen gelişmelerle sürekli değişime uğramaktadır."

Söz konusu değişimlerin, ticaret müzakerelerinin kapsamını ve gündemini güncellediği aktarılan genelgede, şöyle denildi:

"Müzakere gündeminin değişen ve genişleyen kapsamı, ülkemizin DTÖ Anlaşmalarından doğan hak ve yükümlülüklerinin takibi ve bunlarla uyumlu politikaların uygulanabilmesi açısından kurumlar arası koordinasyonu gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, 2011/17 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle düzenlenen 'Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulu'nun adı 'Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu' olarak değiştirilerek, Ticaret Bakanının veya Ticaret Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlıklarıyla Rekabet Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla yeniden oluşturulmuştur."

- Çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek

Genelgede, Kurulun çalışma usul ve esaslarının Kurul tarafından belirleneceği, sekretarya hizmetlerinin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği vurgulandı.

Kurul toplantılarına, gerekli görüldüğünde diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerle sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerinin de davet edilebileceği belirtilen genelgede, şöyle devam edildi:

"Kurul çalışmalarında ihtiyaç duyulacak ayrıntılı teknik bilgilerin alınması ve değerlendirilebilmesi amacıyla, müzakereye açılan konulara ilişkin alt kurullar, teknik komiteler ve çalışma grupları oluşturulabilecektir. Bu kurul, komite ve gruplarda gerekli görüldüğünde; diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de yer alabilecektir.

Konu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığının görev ve yetki alanına giren hususlar, bu Bakanlık tarafından yürütülecek ve sonuçlarından Ticaret Bakanlığına bilgi verilecektir. Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardım sağlanacaktır."

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 03:51
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. DTÖ
  3. Dünya Ticaret Örgütü
  4. Genelge
  5. Resmi Gazete

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